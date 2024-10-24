Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Проблеми через відключення світла відчули 87% українських підприємств, – опитування ЕВА

 

Перебої з електропостачанням влітку вплинули на операційну діяльність 87% компаній в Україні.

Зокрема, 67% підприємств були змушені призупиняти роботу внаслідок відключень, 60% компаній повідомили про зростання собівартості продукції, а 48% - про зміни у графіку роботи, свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) "Розвиток енергетичної незалежності бізнесу".

Крім того, ситуація в енергетиці призвела до скорочення виробництва чи надання послуг у 36% опитаних підприємств, у 11% - до зриву контрактів, у 3% - до повної зупинки роботи.

Проблеми через відключення світла відчули 87% українських підприємств, – опитування ЕВА

 

Водночас імпортом електроенергії з ЄС наразі користуються меншість компаній. Серед учасників опитування про це повідомили 18% підприємств, ще 5% планують скористатися цією можливістю. Водночас більшість, а саме 60% не користуються та не мають таких планів. Ще 17% компаній вказали, що їм бракує інформації щодо можливості комерційного імпорту.

Проблеми через відключення світла відчули 87% українських підприємств, – опитування ЕВА

 

При цьому тільки 17% опитаних підприємств залучали зовнішнє фінансування для розбудови енергетичної інфраструктури. Майже половина компаній, а саме 43% зазначили, що не мали такої потреби. 23% зазначили, що фінансування є недоступним (довгі процедури або високі вимоги), а 20% бракує інформації про доступні програми.

"До основних перепон до реалізації проєктів відновлення і розбудови проєктів енергетичної інфраструктури в Україні респонденти відносять, безперечно, воєнні дії та ризики інвестування. Водночас бізнес повідомляє і про бюрократію на ринку електроенергії, непрозорість процедур, зарегульованість, нестачу фінансування, корупційні ризики, відсутність прогнозованості", - зазначають у ЄВА.

Наразі власну готовність до зимового сезону бізнес оцінює на 3,84 балів з 5-ти. А підтримку держави у цьому контексті компанії оцінили у 2 бали.

Проблеми через відключення світла відчули 87% українських підприємств, – опитування ЕВА

 

Водночас більшість компаній не прогнозують суттєвих змін у своїй роботі протягом зимового сезону. Так, 82% планують працювати у штатному режимі. Скорочення операційної діяльності прогнозують 13% респондентів, а 20% - очікують збитки. Водночас деякі компанії навіть розраховують на пожвавлення активності (2%) та прибутковість (4%).

Дослідження "Розвиток енергетичної незалежності бізнесу" вперше проводиться Європейською Бізнес Асоціацією у 2024 році. Опитування проводилось з 10 вересня до 7 жовтня. Участь в опитуванні взяли 83 керівників та топменеджерів компаній-членів ЕВА.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2739
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 44,4355
  0,2726
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9585  0,00 0,01 41,5631  0,01 0,03
EUR 44,3635  0,14 0,32 45,0977  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2850  0,00 0,01 41,3000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес