Мінекономіки: Щоб втілити Нацплан з енергетики та клімату, Україні потрібно €140 мільярдів

Для реалізації нещодавно затвердженого Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення "зеленого переходу" економіки Україні в найближчі 10 років знадобиться 140 мільярдів євро.

Про це під час панельної дискусії «Вступ України до ЄС - що потрібно для економічного зростання на засадах сталого розвитку» в межах 4-ого Міжнародного форуму сталого розвитку-2024 сказав перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає кореспондент Укрінформу.

Посадовець нагадав, що Національний план з енергетики та клімату до 2030 року передбачає понад 100 різних політик, втілення яких координує Мінекономіки. При цьому вже зараз однією з умов отримання коштів від міжнародних партнерів - зокрема у межах програми Ukraine Facility - є відповідність проєктів, які претендують на фінансування, положенням Нацплану. Нині триває перший раунд збору пропозицій щодо різних програм фінансування майже на 9 мільярдів євро.

«Наше завдання - щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме. Як наслідок - зростатиме наш ВВП, збільшуватимуться зарплати українців і вся країна багатітиме», - пояснив Соболев.

Що ж до самого Національного плану, то для його виконання упродовж наступних 10 років Україна, за словами посадовця, потребуватиме 140 мільярдів євро.

«Зараз ця сума видається астрономічною. І зрозуміло, що такі кошти не з'являться, якщо не працювати над їх отриманням, над формуванням коаліції країн, яким небайдуже, які готові допомагати нам у втіленні плану. Діє група високого рівня за участю держав «Великої сімки» та низки міжнародних фінансових організацій, у межах якої працюємо над тим, щоб національні уряди напрацьовували у своїх країнах механізми приєднання до такого фінансування», - розповів перший заступник глави Мінекономіки.

Як приклад він навів підготовку історичної угоди з Великою Британією із фокусом на "зелений перехід". Завдання - мати такі ж домовленості і з урядами інших держав-партнерів.

«Прагнемо створити коаліцію країн, які профінансують значну частину "зеленого переходу" української економіки. Таким чином, український бізнес зможе планувати свою діяльність. І регуляторне середовище, яке ми розбудовуємо, буде корисним, адже буде профінансоване. Ті, хто відповідатиме цим регуляторним нормам, зможуть будувати щось нове. Отже, ми матимемо систему, яка сама себе підтримуватиме», - підсумував Соболев.

Як повідомлялося, в червні Кабінет Міністрів України видав розпорядження «Про схвалення Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 року». Документ розроблено з урахуванням норм та регламентів Європарламенту і Ради ЄС про управління Енергетичним союзом та пом'якшення наслідків зміни клімату. Серед основних цілей Нацплану - скорочення викидів парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року, досягнення 27% частки відновлюваних джерел енергії в загальному кінцевому енергоспоживанні, поглиблення диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів - не більше 30% від одного постачальника.