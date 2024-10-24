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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Мала приватизація за два роки принесла бюджету понад 9,5 мільярда
12:20 24.10.2024 |
За два роки з відновлення малої приватизації Фонд державного майна провів у системі "Прозорро.Продажі" 839 успішних онлайн-аукціонів, що забезпечило 6,65 млрд грн прямих надходжень до бюджету.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Водночас з урахуванням сплаченого ПДВ на 1,2 млрд грн та зобов'язань нових власників щодо погашення боргів приватизованих підприємств на 1,73 млрд грн, загальний економічний ефект від малої приватизації держмайна сягнув 9,58 млрд грн.
Зазначається, що за цей час до аукціонів долучилися 2 857 учасників, з яких 16% брали участь більш ніж в одному аукціоні. В середньому, кожен робочий день відбувалося 1,6 успішних аукціонів, а середня конкуренція на них склала 4,73 учасника. Стартова ціна об'єктів під час торгів зростала в середньому у 2,53 раза.
Найбільше коштів (3,79 млрд грн, або 57% від загальних надходжень) приніс продаж 99 єдиних майнових комплексів державних підприємств. Серед об'єктів - промислова та адміністративна нерухомість, складські комплекси, готелі та транспортні засоби тощо.
Найбільше аукціонів з малої приватизації проведено у Львівській (100), Рівненській (75) та Вінницькій (63) областях. Водночас лідерами за надходженнями до бюджету стали Київ (понад 1,69 млрд грн), Львівська область (понад 1,17 млрд грн) та Одеська область (понад 615 млн грн).
При цьому розширення географії приватизації на деокуповані території наприкінці минулого року стимулювало активність інвесторів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.
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