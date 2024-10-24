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У МВФ радять Україні збільшити мобілізацію доходів за рахунок розширення податкової бази
23:44 23.10.2024 |
Двократне збільшення зусиль з мобілізації доходів до державного бюджету з внутрішніх джерел і завершення реструктуризації комерційного боргу України у визначені зобов'язаннями терміни - ключові умови успішного зниження рівня державного боргу України, сказала заступниця директора департаменту податково-бюджетних питань МВФ Ера Дабла-Норріс на пресбрифінгу у Вашингтоні в середу.
"(...) владі (України - ІФ-У) необхідно продовжувати відновлення боргової стійкості. І для цього є два важливих аспекти: завершити реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу відповідно до програмних зобов'язань, подвоїти зусилля з мобілізації внутрішніх доходів і прискорити реалізацію Національної стратегії доходів", - сказала вона.
Норріс наголосила, що ця Стратегія спрямована не тільки на ефективнішу мобілізацію доходів, а й на зміну податкової системи докорінно, на скорочення ухиляння від оподаткування, підвищення справедливості та рівності в цьому питанні тощо.
"І МВФ уже давно переконує країни в тому, що йдеться не про підвищення ставок. Йдеться про розширення (податкової - ІФ-У) бази і створення максимально справедливих і рівноправних податкових систем", - зазначила заступниця директора.
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