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АНАЛІТИКА

Рахункова палата виявила необґрунтовано завищені пенсії

23:35 23.10.2024 |

Економіка

 

Рахункова палата провела аудит ПФУ та підтвердила, що в умовах війни і обмежених ресурсів уряду вдалось забезпечити стабільність роботи пенсійної системи, водночас виявила недосконалість законодавства щодо завищених пенсій.

Про повідомляє Мінсоцполітики.

Зокрема, здійснено своєчасну виплату пенсій для понад 10 млн пенсіонерів, та проведено заплановані перерахунки.

Як йдеться в повідомленні, забезпечення стійкості пенсійної системи стало можливим завдяки коштам Проекту РЕАСЕ, зокрема, й уряду США, які дали змогу відшкодувати майже половину видатків на виплату усіх пенсій і в повному обсязі відшкодувати зобов'язання державного бюджету перед ПФУ ($12,7 млрд).

"Рахункова палата відзначила позитивні зміни у системі контролю за виплатами. Нові механізми верифікації пенсійних виплат дозволили значно зменшити ризики переплат і нецільового використання коштів", - зазначили в міністерстві.

Водночас, у ході аудиту виявлено фактори, що обтяжують бюджет ПФУ.

Зокрема, недосконалість законодавства з питань пенсійного забезпечення деяких категорій пенсіонерів, осіб, що проживають у зонах радіоактивного забруднення та осіб з інвалідністю. Це спричиняє подання судових позовів для отримання необґрунтованих підвищених пенсій.
За матеріалами: Економічна правда
 

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