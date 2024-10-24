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Половину коштів на виплату пенсій Україна отримала від партнерів, – Рахункова палата
23:33 23.10.2024 |
Рахункова палата провела аудит Пенсійного фонду України та підтвердила, що в умовах війни й обмежених ресурсів уряду України вдалось забезпечити стабільність роботи пенсійної системи.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.
Як повідомляється, здійснено своєчасну виплату пенсій для понад 10 млн пенсіонерів, та проведено заплановані перерахунки.
"Забезпечення стійкості пенсійної системи стало можливим завдяки коштам проєкту РЕАСЕ, зокрема, й уряду США, які дали змогу відшкодувати майже половину видатків на виплату усіх пенсій і в повному обсязі відшкодувати зобов'язання державного бюджету перед ПФУ ($12,7 млрд)", - сказано в повідомленні.
Проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE) надає допомогу у виплаті пенсій людям похилого віку, грантів внутрішньо переміщеним особам, заробітної плати вчителям та працівникам служб вз надзвичайних ситуацій.
PEACE є головним фінансовим інструментом Світового банку для України, який дозволив іншим міжнародним донорам об'єднати свої зусилля задля надання швидкої, адресної та прогнозованої підтримки.
Окрім того, Рахункова палата відзначила позитивні зміни в системі контролю за виплатами. Так, нові механізми верифікації пенсійних виплат дозволили значно зменшити ризики переплат і нецільового використання коштів.
У ході аудиту також виявлено фактори, що обтяжують бюджет Пенсійного фонду. Зокрема, недосконалість законодавства з питань пенсійного забезпечення деяких категорій пенсіонерів, осіб, що проживають у зонах радіоактивного забруднення та осіб із інвалідністю. Це спричиняє подання судових позовів для отримання необґрунтованих підвищених пенсій.
У середині жовтня стало відомо, що на соцвиплати в Україні з початку року було спрямовано майже 320 млрд грн, дві третини з цієї суми становили пенсії.
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