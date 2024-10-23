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Парламент Угорщини схвалив будівництво ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною
17:17 23.10.2024 |
Угорський парламент ратифікував Угоду між Україною та Угорщиною щодо розбудови пунктів пропуску на спільному кордоні.
Про це повідомив т.в.о. начальника Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
Зокрема, у документі йдеться про початок будівництва і запуск автомобільного КПП "Велика Паладь - Нодьгодош".
Також угода передбачає реконструкцію КПП "Лужанка - Берегшурань". Там після завершення робіт пропускатимуть порожні вантажівки, що дозволить розвантажити пункт пропуску "Чоп - Захонь".
Наразі триває процес оприлюднення документа, який набуде чинності через 30 днів з дня публікації.
"Майже три роки наполегливої праці, комунікації із сусідами і перемовинами на найвищому рівні - і от маємо результат... Це вагоме досягнення, яке матиме позитивні наслідки не тільки для Закарпаття, а й для країни загалом", - додав Білецький.
Як повідомлялося, з 25 вересня у міжнародному пункті пропуску "Чоп - Захонь", що на кордоні з Угорщиною, в напрямку виїзду з України тривають ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття.
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