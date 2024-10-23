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АНАЛІТИКА

Бізнес у вересні отримав майже ₴3 мільярди кредитів під портфельні держгарантії

14:31 23.10.2024 |

Економіка

 

В Україні у вересні укладено 814 кредитних договорів на 2,9 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України. 4849

"Станом на 1 жовтня 2024 року 31 банк-кредитор обслуговує 20 697 кредитів на 71,5 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 32,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За кількістю кредитів під державні гарантії лідирує ПриватБанк - 14 126 кредитів на загальну суму 23,1 млрд грн. Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк - 2 783 кредитів на 11,1 млрд грн. У трійці лідерів також Укргазбанк із 961 кредитом на 10,2 млрд грн.

За видами діяльності переважає сільське господарство - 4 994 кредити на 29,8 млрд грн, оптова та роздрібна торгівля - 8 865 кредитів на майже 19 млрд грн, а також переробна промисловість - 3 443 кредити на 15,8 млрд грн.

У вересні укладено 814 кредитних договорів на 2,9 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд гривень.

Загалом від початку використання інструменту портфельних гарантій у грудні 2020 року в Україні видано 40 240 кредитів на загальну суму 128,5 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, загальний ресурс Державного бюджету України на фінансування публічних інвестиційних проєктів у 2025 році становить 256,1 млрд грн.
 

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