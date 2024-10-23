МВФ збільшив план фінансування України на 2025 р. з $1,8 млрд до $2,7 млрд за рахунок 2026-2027 рр.

Українська делегація на чолі із міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Андрієм Пишним подякувала директорці-розпорядниці Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліні Георгієвій за рішення Фонду про збільшення кількості траншів та сумарного фінансування у 2025 році за програмою розширеного фінансування.

"Тепер на 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,7 млрд за результатами чотирьох переглядів. Спочатку ця сума становила близько $1,8 млрд, згідно з двома переглядами програми", - йдеться у повідомленні Міністерства фінансів у середу за підсумками зустрічі у Вашингтоні на полях зборів МВФ та Світового банку.

Відповідно до оновленої за підсумками 5-го перегляду програми, на прохання України внесено зміни до розкладу переглядів програми та траншів за їхніми підсумками. Якщо раніше вона передбачала лише два перегляди на 2025 рік - на початку березня та наприкінці серпня із виділенням за їхніми підсумками траншів по $917,5 млн, то тепер у розкладі на наступний рік - чотири щоквартальні перегляди, як і цього року. Розмір 8-го траншу за підсумками 7-го перегляду в березні залишено незмінним - $917,5 млн, тоді як розмір подальших трьох траншів наступного року становить відповідно $809,6 млн, $539,8 млн та $445,3 млн.

Результатом таких змін також стало збільшення загальної кількості переглядів програми з 11 до 13, а також зменшення розмірів трьох останніх траншів у березні та серпні 2026 року, а також у березні 2027 року відповідно до $941,3 млн, $10007,1 млн та $1069,6 млн, тоді як раніше вони передбачалися в розмірах близько $1,3 млрд. кожен.

Україна в середу за підсумками 5-го перегляду отримала 6-й транш за програмою EFF $1,1 млрд, що збільшило суму виплат за відкритою у березні 2023 року програмою до $8,7 млрд за загального її обсягу $15,6 млрд. Загалом із початку повномасштабного вторгнення МВФ виділив понад $11,3 млрд, що робить Фонд третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США).

Георгієва назвала зустріч продуктивною. "Я високо оцінила стійкість економіки України та високі показники програми. Я похвалила їхні зусилля щодо покращення управління та мобілізації доходів на пріоритетні витрати", - написала вона в соцмережі X.

В обговореннях взяли участь представники делегації Мінфіну - заступники міністра фінансів Юрій Драганчук, Ольга Зикова, Світлана Воробей, урядовий уповноважений із питань управління державним боргом Юрій Буца, а також заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, представник України у МВФ Владислав Рашкован та посол України у США Оксана Маркарова.

Мінфін уточнив, що разом із заступницею директора-розпорядника МВФ Гітою Гопінат та директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером сторони обговорили основні показники проєкту держбюжету-2025, ключові макропоказники та потреби у зовнішньому фінансуванні на наступний рік. Також українська делегація зустрілася з керівником місії МВФ в Україні Гевіном Греєм та експертами Фонду.

Марченко розповів про проєкт вже третього в умовах воєнного стану державного бюджету та його пріоритетах - безпеці та обороні, які залишаються найбільшою статтею видатків. "Нам потрібна підтримка міжнародних партнерів. Потребу в зовнішньому фінансуванні на наступний рік оцінюють у близько $38,4 млрд", - зазначив міністр.

Сторони погодилися з необхідністю зміцнення внутрішньої фінансової спроможності України для ефективного реагування на значні виклики, спричинені повномасштабною війною, зазначив Мінфін.

Глава Нацбанку Пишний додав, що двома головними треками розмови під час зустрічі з командою місії МВФ на чолі з главою місії Греєм була підготовка до шостого перегляду планованої програми у грудні та бачення загальної макрорамки на 2024-2025 роки.

"До наступного перегляду програми НБУ має завершити оцінку ключових ризиків фінансової стабільності та оновити план дій НБУ на випадок надзвичайних ситуацій на основі отриманих результатів. Гевін Грей підтвердив, що місія фіксує значний прогрес у виконанні цього маяка", - зазначив Пишний.



