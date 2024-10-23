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Фонд держмайна провів три успішних аукціони з приватизації
10:57 23.10.2024 |
Фонд державного майна України 22 жовтня провів три приватизаційних аукціони, на яких залучив 2,25 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
Зазначається, що одним із лотів став адмінбудинок, загальною площею 149,40 м кв. на Житомирщині. Фінальна вартість активу склала 507,9 тис. За об'єкт змагалися 3 учасники. Переможець додатково має сплатити 101,6 тис. грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 609,5 тис. грн.
Наступним проданим лотом стала частина адміністративного будинку загальною площею 63,1 м кв.. За актив змагалися 4 учасники, а ціна об'єкта зросла у 742 рази - зі стартової 1,4 тис. грн до фінальної понад 1 млн грн. Додатково переможець аукціону має сплатити 202,5 тис. грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 1,2 млн грн.
рім того, вдалось приватизувати приміщення ветеринарної медицини на Івано-Франківщині. Фінальна ціна об'єкта приватизації склала 735 тис. грн. За лот змагалося 14 учасників. Переможець додатково має сплатити 147 тис. грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 882 тис. грн.
Як повідомлялось, Фонд державного майна України 14 -18 жовтня провів 12 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету понад 11 млн грн.
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