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Мінекономіки затвердило перелік української техніки з 88 найменувань для компенсації 15% вартості
23:34 22.10.2024 |
Міністерство економіки підписало перший наказ про перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%. Про це повідомила пресслужба міністерства.
До переліку увійшли 88 позицій від дев'яти українських виробників: автобуси, вантажівки, ліфти, причепи, цистерни та сільгосптехніка. Відповідно, купуючи їх, людина може отримати 15% компенсації від держави через банки-партнери програми.
Компенсація 15% нараховуватиметься на продукцію таких підприємств:
→ АТ "Черкаський автобус" (Черкаси) - на автобуси та вантажівки;
→ ТОВ "Еверласт" (Одеса) - на напівпричіп-цистерну для нафтопродуктів;
→ ТОВ НВП "Агромашінвест" (Дніпро) - навантажувач FARMER;
→ ТОВ "СПД Петров" (Запорізька обл.) - 11 видів причепів;
→ АТ "Ельворті" (Кропивницький) - компенсація вартості екскаватора-навантажувача ELEX;
→ ТОВ "Велмаш-Україна" (Харківська обл.) - причепи, напівпричепи, причепи-платформи, маніпулятори (дев'ять позицій);
→ ТОВ "Карат-Ліфткомплект" (Київська обл.) - шість модифікацій ліфтів;
→ ТОВ "Завод Євроформат" (Київ) - три модифікації ліфтів;
→ ПП "Транс-Авто-Д" (Хмельницька обл.) - 33 позиції причепів та напівпричепів.
За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, до переліку увійшли підприємства, які подали заявки протягом першого тижня після запуску програми.
Приймання заявок триває, і перелік техніки та обладнання буде розширюватися. Мінекономіки планує оновлювати перелік щотижня, але все залежатиме від активності підприємств.
"Наразі ведемо переговори з банками, через які покупці отримуватимуть компенсацію. Після підписання меморандумів програма стартує для покупців", - розповів Телюпа.
Рішення про запуск програми компенсацій Кабінет міністрів ухвалив 24 вересня. Покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання.
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