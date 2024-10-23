Мінфін затвердив порядок формування та оприлюднення переліку підприємств із «Клубу білого бізнесу»

Міністерство фінансів України затвердило порядок формування та оприлюднення переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - "Клуб білого бізнесу", повідомляє пресслужба Мінфіну.

"До переліку платників із високим рівнем дотримання законодавства будуть включені юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти "Дія.Сity", які відповідатимуть низці вимог і критеріїв із урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимогам щодо сплати податків, рівню нарахування заробітної плати тощо) ", - йдеться в повідомленні відомства у вівторок.

Згідно з наказом про затвердження порядку формування та оприлюднення переліку на сайті міністерства, серед основних критеріїв для підприємств - середній показник рівня сплати податку на прибуток підприємств у відповідній галузі за останні чотири квартали, середній показник рівня сплати податку на додану вартість за останні 12 звітних (податкових) періодів, що дорівнює/перевищує середній/середній показник рівня сплати податку на додану вартість по галузі, показник середньої зарплати.

Також до критеріїв Мінфін відніс середній показник рівня сплати податків до зведеного бюджету, а також показник рівня сплати податку на доходи фізичних осіб від провадження госпдіяльності за звітний (податковий) рік (порівняно з галуззю).

Планується, що включення до такого переліку стане стимулом для всіх платників податків дотримуватися вимог податкового законодавства, оскільки такі платники отримають певні переваги в податковому адмініструванні на час воєнного стану: мораторій на документальні перевірки, окрім деяких видів, скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування.

Крім того, для "Клубу білого бізнесу" пропонується скорочення термінів надання індивідуальних податкових консультацій, а також закріплення за платником податків комплаєнс-менеджера, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема, з використанням засобів дистанційного зв'язку, зокрема, в режимі відеоконференції.

Як наголосили в міністерстві, перелік платників буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держподатслужби України через 15 робочих днів із дня його затвердження.

Формування та затвердження переліку платників здійснюватиметься ДПС не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада.

Зазначається, що якщо платник податків подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних, ДПС може не оприлюднювати в переліку інформацію про нього.

Крім того, платника податків буде виключено із зазначеного переліку, якщо контролюючий орган виявить факт наявності громадянства держави РФ у платника податків або його учасників, кінцевих бенефіціарних власників платника податків осіб, місцем проживання яких є РФ та рішень про застосування спеціальних економічних санкцій.

"Такий перелік має позитивно вплинути на економіку країни, оскільки він заохочує підприємства до легальної діяльності, зменшує тіньову економіку та підвищує рівень надходжень до бюджету", - констатували в Мінфіні.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада 262 голосами схвалила законопроєкт №11084 щодо створення переліку критеріїв, за відповідності яких підприємство потрапляє до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - "Клубу білого бізнесу".

Днем пізніше Рада також схвалила правку про можливість економічного бронювання 25% співробітників бізнесів, які увійшли до Клубу.