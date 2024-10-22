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АНАЛІТИКА

ВВП України у ІІІ кв.-2024 р. виріс на 2,1% - ІЕД

18:32 22.10.2024 |

Економіка

 

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі 2024 року зріс на 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, такою є оцінка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

"Це повільніше, ніж у другому кварталі, коли, за даними Держстату, ВВП зріс на 3,7% порівняно з показником роком раніше", - наголошується в Місячному економічному моніторингу ІЕД.

За оцінкою Інституту, у вересні ВВП зріс на 4% порівняно з вереснем-2023, тоді як у серпні вперше з березня 2023 року було зафіксовано його зниження - на 2,1%.

"Нагадаємо, що за оцінкою ІЕД реальний ВВП зріс на 4,4% у липні. Такі перепади пояснюються відмінностями у динаміці збирання врожаю ранніх культур у 2024 році", - зазначено у дослідженні.

В ІЕД зазначили, що у липні валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві стрімко зросла, після чого у серпні відбулося різке зниження, а у вересні сільське господарство знову виросло через сприятливіші погодні умови, ніж рік тому.

Так, згідно з даними Міністерства агрополітики та продовольства, наведеними у дослідженні, урожай, зібраний у вересні цього року, був суттєво вищим за врожай вересня-2023, коли дощі затримували збирання врожаю. Сільгоспвиробники зібрали майже вп'ятеро більше кукурудзи та значно збільшили збирання олійних.

Загалом, за оперативними даними, олійних та зернових у вересні зібрали, орієнтовно, 17,4 млн тонн, що за розрахунками ІЕІ на 76% вище за показники вересня 2023 року.

Наголошується, що у тваринництві ситуація суттєво не змінилася і в середньому сектор зберіг невелике зростання, ВДВ у вересні-2024 зросла на 24% порівняно з вереснем-2023. При цьому у третьому кварталі 2024 року реальна ВДВ у секторі збільшилася більш ніж на 9% до аналогічного періоду 2023 року.

Водночас у ІЕД очікують падіння ВДВ у тваринництві у четвертому кварталі.

У дослідженні уточнено, що ситуація в інших секторах суттєво не змінилася: надійне електропостачання через відсутність планових відключень сприяло роботі переробної промисловості. Зокрема, це стосується розвитку МСБ, насамперед через високу вартість електроенергії з генераторів порівняно з іншими витратами підприємств.

При цьому відбувалися аварійні відключення внаслідок обстрілів Росії, що стосувалося насамперед великих підприємств Дніпропетровської області.

В ІЕД також зазначили, що попит на продукцію більшості галузей залишався незмінним, а основною проблемою для бізнесу, згідно з опитуванням ІЕД підприємців, був брак робочої сили.

Загалом, за оцінкою ІЕД, реальна ВДВ у переробній промисловості зросла на 6% у вересні-2024 (порівняно з показником минулого року) та 4,8% у третьому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Наголошується, що російські обстріли та наближення фронту до Покровська негативно впливали на показники видобувної промисловості, реальна ВДВ якої зросла лише на 0,4% у вересні-2024.

В ІЕД додали, що швидке зростання зарплат і повномасштабна війна сприяють подальшому стрімкому приросту роздрібної торгівлі. При цьому оптова торгівля хоч і зростає, але дуже помірними темпами (ВДВ становила 6% у вересні-2024 порівняно з вереснем-2023).

Реальна ВДВ у транспорті, за оцінкою ІЕД, зросла на 10% у вересні-2024, що є досить близьким до показника серпня.

Як зазначили в ІЕД, у зазначеному періоді "Укрзалізниця" і надалі показувала високі темпи зростання перевезень порівняно з 2023 роком. Порівняно із серпнем більше перевалки припало на Дунайські порти. Відсутність блокування кордонів та зростання торгівлі сприяли розвитку автомобільного транспорту, пояснили в інституті.

Крім того, у вересні інфляція знову прискорилася до 8,6% порівняно з вереснем роком раніше, з 7,5% у серпні-2024 та 3,3% у травні.

"Як і раніше, основними чинниками прискорення інфляції було зростання витрат на оплату праці, енергію (індекс цін виробників на енергію зріс більш ніж на 48%) та імпорт, зниження пропозиції низки продовольчих товарів через нижчий врожай та поступове відновлення споживчого попиту", - зазначили в інституті.

Як повідомлялося з посиланням на дані Міністерства економіки України, зростання ВВП України у вересні 2024 року становило 3,8% (±1%) порівняно з вереснем минулого року, що краще за серпневий та липневий показники 0,3% та 1,1% відповідно. .

За січень-вересень 2024 року в міністерстві оцінило зростання ВВП на рівні 4,5% (±1%) порівняно з аналогічним періодом роком раніше, тоді як за підсумками восьми місяців 2024 року його зростання розглядалося на рівні 3,9%, за сім місяців - на рівні 4% та 4,1% - за підсумками першого півріччя.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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