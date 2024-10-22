Україна утримається від нових спецпенсій та обмежить розмір доплат до накопичувальної пенсії - меморандум із МВФ

Українська пенсійна система залишається надмірно складною, а невизначеність у законодавстві призвела до численних судових розглядів із несприятливими для бюджету результатами, і ця ситуація вимагає виправлення, зазначено в оновленому після п'ятого перегляду програми EFF меморандумі про економічну та фінансову Міжнародний валютний фонд (МВФ).

"У найближчі кілька років ми плануємо працювати над комплексною концептуальною основою для покращення та спрощення пенсійної системи та розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови", - наголошується в документі.

Згідно з ним, до кінця березня 2025 року до Верховної Ради буде внесено законопроєкт про негайне набуття чинності нормою про те, що визнання неконституційним нормативно-правового акта (або окремого його структурного елемента) не відновлює дії попереднього нормативно-правового акта (або його окремого структурного елемента). Наразі ця стаття ухваленого у 2023 році закону "Про правотворчу діяльність" набуває чинності лише через рік після припинення воєнного стану в Україні.

Крім того, у меморандумі узяті зобов'язання ухвалити законодавство, яке забороняє будь-які зміни в пенсійній системі через затвердження норм поза пенсійним законодавством.

"Ми утримаємося від ухвалення будь-яких нових законів, які можуть призвести до виникнення додаткових умовних зобов'язань, пов'язаних із пенсійним забезпеченням", - зазначено у документі.

При цьому будь-які запропоновані правові поправки, які збільшать пенсійні витрати, мають супроводжуватися середньостроковим фіскальним аналізом та аналізом стійкості боргу, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України.

"Ми утримаємося від: запровадження нових спеціальних пенсій або привілеїв; надання додаткових дискреційних підвищених допомог; змін, які призведуть до зниження законодавчо встановленого пенсійного віку", - наголошується у меморандумі.

Згідно з ним, у найближчій перспективі Україна вживе заходів щодо обмеження розміру додаткових допомог, що виплачуються певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхній пенсій.

"Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, які призначаються у пенсійній системі, виключно через механізм індексації. Крім того, ми покращимо адресність та запобігаємо зловживанню деякими пенсійними надбавками, уточнивши критерії відповідності", - зазначено в документі.

Як повідомлялося, уряд 11 жовтня затвердив бюджет Пенсійного фонду України: власні доходи - 563,9 млрд грн, кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм та виплату житлових субсидій та пільг - відповідно 247,1 млрд грн та 45,9 млрд грн (всього доходів із урахуванням залишку коштів - 863,7 млрд грн), тоді як витрати - 860,9 млрд грн.