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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив меморандум із Туреччиною щодо оборонної співпраці

 

22 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив Меморандум про взаєморозуміння з Урядом Турецької Республіки. Він стосується взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Документ був підписаний 8 березня 2024 року в Стамбулі.

Цей Меморандум сприятиме розвитку співпраці між Україною та Туреччиною у сфері оборони, зокрема в частині закупівлі оборонної продукції. Основною метою є зміцнення оборонної промисловості обох держав шляхом взаємного визнання якості оборонних товарів і послуг.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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