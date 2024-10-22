«Власна справа»: Молоді підприємці можуть отримати 150 тисяч через портал «Дія»

Молоді підприємці віком до 25 років можуть через портал "Дія" подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. грн на відкриття власного бізнесу у межах програми "Власна Справа".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Гранти для молоді у межах програми "Власна Справа" вже доступні через портал "Дія". Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес. Грант для молоді не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту, лише необхідно відкрити ФОП", - пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Щоб подати заявку онлайн, необхідно зайти на портал "Дія" в розділ "Грант на власну справу".

Зазначається, що через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави - вже за програмою "Власна Справа" на загальних умовах. Тобто отримати 250 тис. грн, але за умови створення не менше двох робочих місць.

Загалом за понад два роки роботи програми "Власна Справа" підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 млрд грн.

Якк повідомлялося, у вересні можливість отримати гранти у межах програми "Власна справа" розширили на молодих підприємців віком до 25 років.