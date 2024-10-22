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АНАЛІТИКА

Україна веде перемовини з Угорщиною про зведення ще одного вантажного пункту пропуску - Микита

 

Розвиток транспортного сполучення між Україною та Угорщиною вигідний для обох країн.

Про це у коментарі Укрінформу сказав заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

«Щоб задовольнити всі потреби перевізників на українсько-угорському кордоні, потрібно будувати новий великий вантажний пункт пропуску - чотири смуги в одну сторону і чотири смуги в іншу. Поки що тривають перемовини про це з колегами з угорської сторони», - сказав він.

Микита зауважив, що розвиток економічних відносин важливий для обох країн. За його словами, наразі основне завдання - зблизити країни та «не дати можливості Росії, ворогу, нас розколювати».

«Для самої Угорщини важливо, щоб вона була транзитною країною вантажів, що їхатимуть з України. Зокрема, автобан М3 важливо навантажити відповідними автомобілями, які будуть сплачувати податки. Це економічно вигідно для Угорщини. Якщо ми економічно будемо зв'язувати свої відносини з Угорщиною, то їй буде вигідно підтримувати Україну для того, щоб економічно розвивати й себе», - сказав він.

Заступник керівника ОП поінформував, що на Закарпатті зараз будуються великі підприємства, які забезпечать суттєву частку експорту готової продукції. За його словами, згідно зі Стратегією розвитку функціонування індустріальних парків у регіоні, ця частка експорту має прямувати в країни ЄС саме через пункти пропуску з Угорщиною. Йдеться як про вантажні напрямки, так і залізничні.

«Нам потрібно забезпечити швидке оформлення та пропуск вантажів для того, щоб підприємства виконували контракти. Усе це суттєві надходження до бюджету, тож розширення прикордонної інфраструктури - питання зміцнення економіки в цілому. Робота у цьому напрямку була активізована у 2023 році після зустрічі керівника ОП Андрія Єрмака та очільника угорського МЗС Петера Сійярто в Ужгороді, і поступово реалізується», - зазначив він.

Микита також підкреслив, що в регіональному розрізі стала робота підприємств експортного спрямування у прикордонних регіонах сприятиме появі тисяч робочих місць й розвитку громад, що «є безумовним пріоритетом на місцевому рівні».

«Без надійної та оперативної роботи пунктів пропуску цього досягти важко», - додав він.

За словами посадовця, зі свого боку Угорщина зацікавлена у розвитку громад, де проживають українські угорці.

«Тож ми маємо спільні інтереси у значно більшій кількості напрямків, ніж логістика. Усе це повинно функціонувати ефективно та зміцнювати й розвивати економічний потенціал наших країн», - зазначив він.

Також заступник керівника ОП підкреслив необхідність розширення пункту пропуску «Чоп (Тиса) - Захонь».

«Враховуючи, що великий автобан М3, який йде від Будапешта в сторону України, не доходить до кордону з Україною близько 20 км, потрібно визначити місце, куди він заходитиме в Україні. Було питання щодо Берегівського району на Закарпатті, однак зараз там визначається інше місце. Я думаю, що в майбутньому буде вестися більш детальна розробка плану пункту переходу біля митного поста «Тиса», - пояснив він.

Як повідомлялося, на кордоні України з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску: Чоп (Тиса), Дзвінкове, Косино, Лужанка, Вилок.

У квітні 2024 року Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску «Велика Паладь - Надьгодош» для легкового транспорту та можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонни на пункті пропуску «Лужанка - Берегшурань».
Ключові теги: Угорщина
 

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