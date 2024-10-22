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АНАЛІТИКА

В Україні виявили сумнівних операцій на понад 53 млрд грн цього року

23:54 21.10.2024 |

Економіка

 

За девʼять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу виявила фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на суму 53,1 млрд грн. Про це повідомляє Держфінмоніторинг.

В рамках операційної діяльності за девʼять місяців цього року Держфінмоніторинг підготував та спрямував до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених та 351 додатковий узагальнений).

Також до правоохоронців спрямували 109 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму, військової агресії з боку РФ, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону.

Під час проведених фінансових розслідувань було зупинено операцій, які пов'язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, на суму 6,1 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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