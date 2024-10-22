В оновленому меморандумі МВФ немає зобов'язань щодо підвищення тарифів на енергоносії - Мінфін

Оновлений меморандум Міжнародного валютного фонду за результатами пʼятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії.

Як передає Укрінформ, про це заявили в Міністерстві фінансів.

"Українська сторона разом з експертами МВФ розглядають можливі варіанти підтримки енергетичної стабільності країни, враховуючи значну шкоду, яку завдала РФ енергетичній системі України та, як наслідок, вплив цього на відновлення економіки України. Меморандум МВФ включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

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21.10.24 Оновлений меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення комунальних тарифів

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. У післявоєнний період тарифи також зростатимуть.



У Мінфіні нагадали, що Україна вже пройшла успішно пʼять переглядів програми EFF. За результатами кожного перегляду МВФ оновлює меморандум відповідно до оновленого переліку заходів економічної та фінансової політики.

Меморандум, який було оприлюднено після затвердження програми, від 24 березня 2023 року, а також пʼять його наступних оновлень після кожного перегляду включали блок про реформу енергетичного сектору.

"Усі оновлення меморандуму розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії як захід, спрямований на розв'язання проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. При цьому такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", - пояснили в міністерстві.

Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нових та "не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни", підсумували в Мінфіні.

Як повідомляв Укрінформ, виконавча рада МВФ завершила п'ятий перегляд угоди в межах програми розширеного фінансування (EFF) для України, дозволивши виділити Україні близько 1,1 млрд дол. США, які будуть спрямовані на підтримку бюджету.

МВФ наприкінці березня 2023 року затвердив 48-місячну угоду EFF для України із загальним доступом до 15,5 млрд дол. Програма стала частиною пакету підтримки України обсягом 151,4 млрд дол.

Разом з останнім траншем від МВФ загальний обсяг виплат за програмою EFF для України сягає 8,7 млрд дол.