Україна й Франція підписали грантовий договір на EUR200 млн

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр підписали грантову угоду про сприяння відновленню і підтримку критичної інфраструктури й пріоритетних секторів економіки України на загальну суму EUR200 млн.

"Це EUR200 млн грантів, які зможуть використати компанії у Франції та в Україні й місцеві органи влади для підтримання критично важливої інфраструктури та гірничодобувних робіт в Україні. Отже, міжурядову угоду було підписано 7 червня. Сьогодні ми підписуємо угоду про фінансування", - сказав Вейсьєр під час підписання угоди в Києві в понеділок.

Він пояснив, що наразі проєкти для фінансування обговорює українська сторона, щодо них ухвалюють рішення, після чого їх прийме французька сторона. Незабаром після цього ці кошти можна буде використовувати.

За словами посла Франції, реалізація проєктів може розпочатися цього року, за кілька тижнів.

"Було представлено багато проєктів на суму понад EUR700 млн, а є лише EUR200 млн. Це означає, що французькі компанії готові бути тут активними, взаємодіяти з Україною, вони вірять у майбутнє України, як і ми. Тож це дуже надихає. Це дуже добре", - наголосив Вейсьєр.

Зі свого боку Свириденко зазначила, що наразі не може назвати конкретних договорів, які реалізовуватимуться в межах угоди, оскільки треба дочекатися їх затвердження французькою стороною.

За її словами, з українського боку учасниками договорів у рамках угоди будуть переважно міністерства як центральні органи виконавчої влади, які ініціювали проєкти.

Водночас вона наголосила, що всі проєкти в рамках підписаної угоди будуть спрямовані на розмінування території України, а також сферу охорони здоров'я, підтримання критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.

"За домовленістю сторін, з огляду на всі ці виклики, пов'язані з енергетикою, ми хочемо, щоб щонайменше EUR60 млн із цієї суми було спрямовано на підтримання енергетики та реалізацію проєктів водопостачання", - констатувала Свириденко.

Як повідомлялося, 7 червня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про рішення на засіданні Фонду реконструкції щодо створення нових інструментів для супроводу відновлення України, тож було підписано Угоду про Фонд на EUR200 млн. Ці кошти виділять підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України.