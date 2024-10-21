ЄБА пропонує автоматично продовжити бронювання критичним співробітникам компаній на період аудиту

Український бізнес занепокоєний раптовою зупинкою процедури електронного бронювання персоналу через портал "Дія" та закликає владу продовжити чинні статуси критично важливих підприємств до 15 листопада, повідомили у Європейській бізнес асоціації (ЄБА).

У ЄБА нагадали, що Міністерство економіки також призупинило процес надання наказів про бронювання для тих підприємств, що подавалися через паперовий варіант процедури.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про проведення так званого аудиту підприємств, критично важливих для економіки та життєдіяльності населення в особливий період та про призупинення видання наказів про надання статусу критично важливого підприємства щонайменше до 15 листопада цього року.

"Бізнес дуже занепокоєний поточним станом справ, зокрема відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади. Наразі бізнес, який є основним джерелом коштів на оборону держави, не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання і як плануватиме надалі операційну діяльність. Окрім деструктивного впливу на бізнес усередині країни ця ситуація створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів та замовників. Раптове підвищення податків для білого бізнесу, а тепер - "перерва" у бронюванні співробітників підриває впевненість іноземних партнерів у спроможності українського бізнесу виконати умови договору, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю", - наголошується у заяві.

В Асоціації пояснили, що у бізнесу виникають питання легітимності зупинення процедури бронювання для проведення аудиту, оскільки ані профільним законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ані вищезгаданим рішенням уряду вона не передбачена.

Бізнес-асоціація повідомила, що протягом доби отримала десятки звернень від представників бізнесу, які або вже перебувають у процесі перебронювання, або планували подаватися на перебронювання найближчим часом.

ЄБА як можливе тимчасове вирішення цієї ситуації запропонувала розглянути можливість автоматично продовжити бронювання в реєстрі "Оберіг" на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання завершується протягом дії цього "аудиту" -/+3 діб (оскільки "Дія розглядає заявки 72 години), тобто з 17 жовтня по 18 листопада.

ЄБА висловила сподівання на відновлення діалогу з владою щодо процесів бронювання та обліку зворотного зв'язку від бізнесу при ухваленні таких важливих рішень.