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В Україні за останні чотири місяці майже вдвічі побільшало банкрутів
17:28 21.10.2024 |
Станом на 21 жовтня в Україні відкрито 651 справу про банкрутство фізичних осіб. За останні чотири місяці кількість справ зросла майже вдвічі.
Про це повідомили в Опендатабот.
Найбільше випадків банкрутства зареєстровано в Києві та області, а також на Дніпропетровщині. Переважна частина боржників (64%) - люди віком від 25 до 45 років. Цьогоріч вже відкрили більше справ, ніж за весь попередній рік, тоді було розглянуто 575 справ.
Заяви про банкрутство найчастіше подають люди віком від 25 до 45 років (64,1% від усіх випадків). На осіб старше 45 років припадає ще 28,7% випадків банкрутства.
Арбітражний керуючий Денис Лихопьок вважає, що поточне зростання банкрутств скоріше пов'язане з "відкладеним попитом", ніж із одним конкретним фактором.
"На початку війни людям було не до вирішення фінансових проблем, адже діяли інші пріоритети. Також діяв мораторій на стягнення боргів, який згодом скасували, що й активізувало звернення до процедури банкрутства. Нині формується позитивна судова практика у цих справах" - заявив Лихопьок.
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