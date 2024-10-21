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Збитки українських екосистем від війни сягнули $65 мільярдів - Шмигаль
12:58 21.10.2024 |
Війна Росії проти України спричинила масштабні екологічні руйнування, що призвели до безпрецедентного забруднення довкілля - збитки українським екосистемам оцінюються в 65 мільярдів доларів.
Таку цифру Денис Шмигаль назвав у ході Конференції з обговорення пункту 8 «Екологічна безпека» Формули миру Президента України, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал глави уряду.
Захід відбувся в Гельсінкі за участі прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, керівника ОП Андрія Єрмака, віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича, високопосадовців низки держав.
«Нинішні збитки українським екосистемам оцінюються в 65 мільярдів доларів. Третина українських лісів та 20% природоохоронних територій України уже постраждала від війни. Під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна. Перед усіма нами стоїть важливе завдання - виробити спільне бачення того, як захистити природу та життя людей. Україна готова розробляти спільне бачення та конкретні кроки на цьому шляху, застосовуючи принцип «ворог повинен заплатити», - зазначив Шмигаль.
Він назвав декілька ключових завдань, щодо яких потрібно узгодити спільну стратегію. Це - відстеження, реєстрації та звітування щодо всіх екологічних наслідків, впливів, втрат і збитків війни РФ проти України; збір цінних відгуків високого рівня та технічних коментарів від партнерів нашої держави; напрацювання наступних спільних кроків для притягнення російського агресора до відповідальності за всі екологічні злочини, які були здійснені проти України.
«Екологічна безпека є передумовою економічного та соціального розвитку. Тому ми маємо знайти рішення та ресурси як найкраще можемо захистити та відновити нашу природу та екологію», - наголосив Прем'єр-міністр України.
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