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У «Дії» до 15 листопада призупинили бронювання від мобілізації

08:56 21.10.2024 |

Економіка, Україна

У «Дії» до 15 листопада призупинили бронювання від мобілізації

 

На порталі "Дія" до 15 листопада тимчасово зупинили можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації.

Про це повідомляється на сайті "Дії".

Так, при спробі подати заявку на бронювання працівника на сторінці сервісу "Бронювання працівників" з'являється повідомлення про те, що послуга тимчасово закрита.

"До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями", - сказано в повідодомленні.

На початку жовтня повідомлялося, що Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Як зазначається, до 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії, яка проводитиме перевірку, мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

Нагадаємо, раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину вересня понад 900 тис. людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд, за його словами, допускає можливість збільшення обсягів бронювання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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