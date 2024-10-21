Україна вже виконала 28 структурних маяків за програмою МВФ

У межах Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF) від Міжнародного валютного фонду Україна вже виконала 28 структурних маяків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів.

"Загалом Україна вже виконала 28 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 19 у фіскальному напрямі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до п'ятого перегляду програми Україна виконала п'ять маяків, зокрема, два маяки виконані достроково.

У межах EFF наша держава розробила методику оцінки ефективності податкових пільг, прийняла новий закон про Бюро економічної безпеки; визначила основні публічні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготувала аналіз потенційних фіскальних та квазіфіскальних витрат.

Достроково були прийняті зміни до Митного кодексу та затверджений план для забезпечення чіткого зв'язку між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками із відповідним графіком його виконання.

"Програма EFF є найрезультативнішою для України у контексті кількості успішних переглядів. Це демонструє спроможність і готовність України впроваджувати зміни навіть за умов повномасштабної війни. Вчергове хочу наголосити, що співпраця із МВФ є невід'ємною частиною у підтримці фіскальної, монетарної стабільності та стимулювання економічного відновлення. Експертна підтримка разом із мобілізацією зовнішнього фінансування продовжують бути стабілізуючими факторами для нашої фінансової системи", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні підкреслили також, що вперше за всю історію співпраці Україна успішно пройшла пʼять переглядів фінансової програми МВФ.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення виділити Україні черговий транш у розмірі $1,1 мільярда в межах EFF.

Наприкінці березня 2023 року МВФ затвердив 48-місячну угоду EFF для України із загальним доступом до $15,5 мільярда. Програма стала частиною пакета підтримки України обсягом $151,4 мільярда. Угода між МВФ і Україною допомагає закріпити політику, яка підтримує фіскальну, зовнішню та макрофінансову стабільність у час надзвичайно високої невизначеності.

Крім того, EFF має на меті підтримку економічного відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій з метою сприяння довгостроковому зростанню в контексті реконструкції та шляху України до Євросоюзу.

Разом з останнім траншем від МВФ загальний обсяг виплат за програмою EFF для України сягає $8,7 мільярда.