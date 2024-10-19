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Уряд схвалив стратегію запровадження на підприємствах звітності зі сталого розвитку
23:16 18.10.2024 |
Кабінет міністрів 18 жовтня ухвалив розпорядження «Про схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку».
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.
Стратегія визначає націлена на формування та розкриття підприємствами України інформації про сталий розвиток на основі єдиних методологічних засад, прийнятих в країнах-членах Європейського Союзу.
Як наголосили в Мінфіні, це є важливою умовою в контексті набуття Україною членства в ЄС.
Стратегією передбачено запровадити в Україні складання, подання та оприлюднення підприємствами звітності зі сталого розвитку на підставі Європейських стандартів звітності (ESRS).
Також ідеться про запровадження процедур аудиту звітності підприємств зі сталого розвитку та контролю якості таких аудиторських послуг.
Як наголосили в Мінфіні, схвалення стратегії є ключовим етапом у переході до більш відповідального і прозорого ведення бізнесу в Україні. Воно сприятиме створенню рівних з підприємствами Євросоюзу умов для діяльності на міжнародних ринках капіталу.
Як повідомлялось, Україна минулого тижня представила Європейській комісії плани реалізації державної політики у сфері фінансового контролю в межах офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом 32 "Фінансовий контроль".
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