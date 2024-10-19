На Закарпатті заарештували сім свердловин з мінеральною водою

Державне бюро розслідувань заявило про викриття масштабної схеми незаконного видобутку мінеральної води, зокрема таких відомих марок, як Лужанська, Поляна Квасова, Поляна Купель та Шаянська, на території закарпатських санаторіїв.

За версією слідства, один із заступників голови профспілок України у змові з керівниками низки державних та приватних санаторіїв організував незаконний видобуток мінеральної води та її комерційну реалізацію.

Бенефіціарами схеми нібито стали кілька приватних виробників, яким незаконно надавалися переваги щодо придбання мінеральної води, видобутої зі свердловин державних санаторіїв, її подальшого бутилювання та продажу до торгівельних мереж.

Водночас мінеральна вода відпускалася за заниженими цінами та поза встановленими лімітами, чим завдавалися збитки державі у великих розмірах.

Під час досудового розслідування було арештовано свердловини та вилучено фінансову документацію, що підтверджує порушення норм законодавства.

Справу розслідують як заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, незаконний видобуток корисних копалин та створення злочинної організації. Санкції статей, за якими ведеться розслідування, передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

Подробиці справи також розкриваються у судовому реєстрі.

Там зазначено, що заступник голови Федерації профспілок у змові з окремими посадовими особами федерації, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", ПрАТ "Укрпрофтур" тощо залучили до незаконної діяльності кілька компаній. Серед них: ТОВ "Рекреаційні технології", ТОВ "Маргіт", ТОВ "Маргіт-Аква", ТОВ "Аква алекс", ТОВ "Сузір'я", ТОВ "Аква Поляна".

Слідство вважає, що схема дала змогу уникати сплати рентної плати за використання водних ресурсів. Зокрема, ДП "Санаторій "Сонячне Закарпаття" не сплатив 4,8 млн грн, ТОВ "Санаторій "Поляна" - 2,2 млн грн, а ТОВ "Санаторій "Квітка Полонини" - 0,5 млн грн.