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АНАЛІТИКА

Держорганізації за 9 міс. здійснили 2,5 млн публічних закупівель - «Опендатабот»

17:40 18.10.2024 |

Економіка

 

Майже 2,5 млн публічних закупівель було проведено за січень-вересень 2024 року згідно з відкритими даними Prozorro, свідчать дані сервісу "Опендатабот".

Згідно з повідомленням, найбільше закупівель відбулося на zakupivli.pro (prom.ua) та Держзакупівлі Онлайн (ДЗО). На сьогодні до системи підключено 10 майданчиків, де реєструють закупівлі, а ще на двох можна лише переглянути перебіг аукціону або взяти участь.

Так, з 2020 до 2021 рік їхня кількість зросла майже втричі - з 440 тис. до 1,2 млн. Минулого року порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення їх знову збільшилося втричі, до 3,6 млн. З початку цього року встигли провести майже 2,5 млн публічних закупівель", - пояснили в "Опендатабот".

При цьому кожна друга публічна закупівля у 2024 році проводилася на zakupivli.pro (prom.ua) - майже 1,2 млн. На другому місці за популярністю Держзакупівлі Онлайн (ДЗВ) із показником понад 607 тис. - це 25% від загальної кількості закупівель . Ще 14% тендерів було проведено на e-tender.biz - понад 338 тисяч.

Незважаючи на збільшення кількості публічних закупівель, в Україні поменшало майданчиків для їх проведення. З 2020 року додалася лише одна платформа - e-lot.com.ua, натомість було відключено zakupkipro.com, accept-online.com.ua, privatmarket.ua, aps-market.com, tendermaster.com.ua.

Як повідомлялося, сервіс для державних закупівель Prozorro стартував в Україні 8 років тому як проєкт, який має створити можливості партнерства держави з бізнесом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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