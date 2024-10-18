Зростання ВВП України у вересні прискорилося до 3,8% і за 9 міс. становило 4,5% - Мінекономіки

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у вересні 2024 року становило 3,8% (±1%) порівняно з вереснем минулого року, що краще за серпневий і липневий показники 0,3% і 1,1% відповідно, таку попередню оцінку Міністерство економіки опублікувало в п'ятницю.

Як повідомляє Мінекономіки, за січень-вересень 2024 року зростання ВВП оцінюють на рівні 4,5% (±1%) порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як за підсумками восьми місяців 2024 року його зростання розглядали на рівні 3,9%, за сім місяців - на рівні 4% і 4,1% - за підсумками першого півріччя.

"У вересні найбільший приріст показало сільське господарство завдяки ранньому збиранню пізніх культур. Зростання також спостерігалося в транспорті та будівництві. Другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці", - наводяться в повідомленні слова першо віцепрем'єрки-міністерки економіки Юлії Свириденко,

За її словами, економічне зростання за перші дев'ять місяців 2024 року на рівні 4,5% відповідає оновленому урядовому прогнозу.

Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

Зазначається, що пожвавлення внутрішнього попиту та стабільна робота українського морського коридору підтримали позитивні тенденції промисловості, зростає попит на продукцію машинобудування (зокрема ВПК) та будматеріали, а також промислові товари для домогосподарств.

У міністерстві наголосили, що пожвавлення промисловості позитивно позначилося на транспорті: зросли обсяги залізничних перевезень і переробки вантажів у морських портах. У будівництві збільшилися обсяги робіт завдяки відновленню критичної інфраструктури та ремонту доріг. У внутрішній торгівлі спостерігалося зростання обігу завдяки збільшенню споживчого попиту та налагодженню поставок товарів. Позитивну динаміку демонструє також сільське господарство у зв'язку із раннім початком збирання пізніх культур, а тваринництво зростає завдяки стабільному попиту та держпідтримці.

Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування та економічну активність бізнесу.