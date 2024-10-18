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Уряд схвалив законопроєкт про реформу ринку залізничних перевезень
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України", який запроваджує нову модель ринку залізничних перевезень. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Законопроєкт спрямований на імплементацію актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту, зокрема, визначених угодою про асоціацію з ЄС", - зазначає Мельничук.
Проєктом закону визначено основні вимоги, обов'язки та права оператора інфраструктури, перевізника, основні вимоги до залізничного рухомого складу. Документ також врегульовує діяльність операторів залізничного рухомого складу та власників рухомого складу.
Також законопроєктом закріплюється принцип рівноправного доступу до послуг інфраструктури, що поширюється на всіх осіб, зацікавлених в їх отриманні.
Крім цього, передбачається створення системи управління безпекою на залізничному транспорті відповідно до вимог положень законодавства ЄС, що дозволить підвищити рівень безпеки перевезень в умовах розвинутої конкуренції на ринку залізничних перевезень.
Законопроєктом також встановлюються правові основи технічного регулювання та допуску підсистем залізничного транспорту для експлуатації, а також запроваджується європейський підхід до забезпечення технічного обслуговування рухомого складу та відповідальності за його безпечний стан.
Водночас передбачається запровадження функціонування навчальних центрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку i підвищення кваліфікації машиністів.
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