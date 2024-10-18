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В Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій
16:52 18.10.2024 |
Наступного року на українців чекає два етапи підвищення пенсій: індексація в березні та підняття розміру для деяких пенсіонерів влітку. Останнє можливе після змін до законодавства.
Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час телемарафону.
"На індексацію вистачить попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів... Ми маємо гроші на індексацію, ми її плануємо ", - сказала вона.
За її словами спостерігається позитивна тенденція збільшення сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).
"І тут нас в черговий раз рятують наші військові, їх стає більше. Це люди, які отримують кращу зарплату, це дозволяє цю частину страхову, яка надходить як ЄСВ, збільшувати", - пояснила глава Мінсоцполітики.
Жолнович закликала сплачувати ЄСВ в білу, тому що сплата ЄСВ прямо розподіляються між пенсіонерами і дозволяє збільшувати пенсії.
Плани пенсійної реформи
Чиновниця також вкотре анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити Верховна Рада.
"Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу , яку зараз доопрацьовуємо", - повідомила вона.
За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться тих пенсіонерів, які давніше вийшли на пенсію. "Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від їхнього розміру ЄСВ, який вони платили, їхнього стажу", - розповіла Жолнович.
Вона також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. "Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні, ми не можемо зменшувати", - повідомила глава Мінсоцполітики.
Нагадаємо, планова індексація пенсій передбачена законом. Вона відбувається на 1 березня кожного року. Враховується інфляція та зростання зарплат.
Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що пенсійна система України часто і багато піддавалася змінам, через що обрахунок пенсії ускладнився. Тому у Мінсоцполітики хочуть спростити механізм та запровадити систему балів. Враховуватися будуть тільки кількість років, які людина працювала, та сума внесків в страхову систему.
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