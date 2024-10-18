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АНАЛІТИКА

Українці отримають першу виплату «Національного кешбеку» з 22 по 31 жовтня

16:37 18.10.2024 |

Економіка, Україна

 

За програмою "Національний кешбек" з 22 по 31 жовтня 2024 року понад 646 тис. українців отримають першу виплату на загальну суму 37,2 млн грн за покупки у вересні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

«З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату «Національного кешбеку». 646 378 українцям держава перерахує сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні», - ідеться у повідомленні.

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в "Дії". Хто не активував свою картку, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, отримає кошти в листопаді.

«Витратити ці кошти можна зокрема на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації, чи витратити на послуги», - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка -міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Відповідний закон прийнятий Верховною Радою.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами бета-тесту програми "Національний кешбек" українцям нараховано 73,2 млн грн.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат - 3 тис. грн на місяць.
 

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