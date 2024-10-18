Кабмін розширив джерела фінансування Державної антикорупційної програми

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, зокрема, розширив джерела фінансування.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки задля забезпечення належної реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки", - повідомив Мельничук.

Зокрема:

* змінено текст Програми, а також окремі індикатори, субіндикатори досягнення очікуваних стратегічних результатів та джерела даних,

* змінено редакцію найменувань і зміст окремих заходів та індикаторів їх виконання,

* перенесено строки виконання окремих заходів,

* замінено виконавців та узгоджено відповідно до цього джерела даних,

* розширено джерела фінансування, що спрямовано передусім на створення підстав для залучення виконавцями коштів міжнародної технічної допомоги для виконання заходів Програми.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12039 щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у провадженнях щодо корупційних правопорушень.

Документ, зокрема, вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув'язнення ніж вимагає кодекс.