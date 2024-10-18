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Кабмін розширив джерела фінансування Державної антикорупційної програми
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, зокрема, розширив джерела фінансування.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки задля забезпечення належної реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки", - повідомив Мельничук.
Зокрема:
* змінено текст Програми, а також окремі індикатори, субіндикатори досягнення очікуваних стратегічних результатів та джерела даних,
* змінено редакцію найменувань і зміст окремих заходів та індикаторів їх виконання,
* перенесено строки виконання окремих заходів,
* замінено виконавців та узгоджено відповідно до цього джерела даних,
* розширено джерела фінансування, що спрямовано передусім на створення підстав для залучення виконавцями коштів міжнародної технічної допомоги для виконання заходів Програми.
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12039 щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у провадженнях щодо корупційних правопорушень.
Документ, зокрема, вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув'язнення ніж вимагає кодекс.
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