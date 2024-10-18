Держава вперше закупила FPV-дрони із системою донаведення. Ціни виявилися дуже низькими

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) протягом 7-8 жовтня уклав угоди загальною вартістю 51,35 млн грн на закупівлю 3 тисяч 10-дюймових FPV-дронів камікадзе з системою автоматичного утримання курсу на ціль та пристроєм ініціації боєприпасу.

Очікувана вартість закупівлі становила 135 млн грн, тобто за результатами торгів ціну було знижено на 62%, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Це перший тендер на централізовану закупівлю високотехнологічних дронів, які мають функцію донаведення. Від стандартних FPV-дронів їх відрізняє можливість вражати ворожі об'єкти автоматично, без втручання людини на останньому етапі зближення з обєктом. Коли дрон візуально захоплює ціль - нерухому або навіть рухому - він самостійно тримає курс і коригує політ до нанесення удару.

За технічними характеристиками придбані FPV матимуть відстань захоплення та автоматичного слідування за нерухомими об'єктами до 300 метрів, за рухомими - до 150 метрів.

Ефективність замовлених FPV має складати 80% навіть якщо рухома ціль їде зі швидкістю до 40 км/год. Швидкість зближення ціллю в автоматичному режимі не менше 60 км/год, а виконувати бойове завдання дрон зможе навіть при сильному вітрі до 12 м/с.

Закуплені ДССЗЗІ дрони мають влучати з дуже високою точністю - до 1 метра для нерухомих цілей та в межах об'єкта для рухомих.

За різники контрактами, вартість дронів з донаведенням у закупівлях Держсперцзв'язку коливається від 15 960 до 18 990 грн. Це дешевше від закупівель звичайних FPV-дронів на інших закупівлях, зауважує видання.

Так, у вересні-жовтні в системі "Прозорро" середня ціна 10-дюймових дронів без функції донаведення склала близько 23 тисяч гривень, тоді як середня ціна замовлених Держсперцзв'язку дронів з донаведенням склала 17 117 грн за одиницю.

Держсперцзв'язку провело закупівлю за процедурою "Динамічна система закупівель" (ДСЗ). Дрони купували не конкретної марки, а влаштували конкуренцію між постачальниками за технічними вимогами. Тобто замовник хотів придбати дрони певного розміру, потужності і якості роботи. І всі бажаючі могли підлаштувати свій товар під вимоги.

На першому етапі замовник кваліфікував певне коло постачальників, які могли ці вимоги задовольнити. На другому етапі було проведено ціновий аукціон серед допущених учасників.

У випадку з Держсперцзв'язку із 44 заявок наразі до закупівель дронів з донаведенням допустили пропозиції 14 підприємств. Умови контрактів та постачальники з міркувань безпеки приховні.