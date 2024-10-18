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АНАЛІТИКА

Швейцарія планує виділити майже 6 млрд доларів на відновлення України

 

Швейцарія хоче виділити на допомогу Україні 5 млрд франків (близько 5,8 млрд доларів). Гроші планують скерувати на проекти українського відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За словами Шмигаля, він провів зустріч з міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"У швейцарському Лугано ми вперше заклали фундамент для повоєнного відновлення України. Швейцарія активно підтримує проекти українського відновлення і має намір надати на це 5 млрд франків до 2036 року", - розповів український прем'єр.

Також він подякував Швейцарії за призначення спецпредставника з відновлення України. Київ розраховує на плідну співпрацю.

Шмигаль нагадав Кассісу про регіональний підхід у відновленні та патронат над областями.

"Ми хочемо, щоб швейцарські компанії та Швейцарія брали активну участь у цьому. Важливим кроком тут стане візит делегації швейцарських підприємств до України наступного року, що відкриє нові можливості для співпраці та інвестицій", - додав глава українського уряду.

Ще однією темою переговорів став план перемоги президента Володимира Зеленського. Прем'єр подякував главі швейцарського МЗС за підтримку формули миру, щиру солідарність та надання гуманітарної допомоги.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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