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Швейцарія планує виділити майже 6 млрд доларів на відновлення України
23:22 17.10.2024 |
Швейцарія хоче виділити на допомогу Україні 5 млрд франків (близько 5,8 млрд доларів). Гроші планують скерувати на проекти українського відновлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
За словами Шмигаля, він провів зустріч з міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом.
"У швейцарському Лугано ми вперше заклали фундамент для повоєнного відновлення України. Швейцарія активно підтримує проекти українського відновлення і має намір надати на це 5 млрд франків до 2036 року", - розповів український прем'єр.
Також він подякував Швейцарії за призначення спецпредставника з відновлення України. Київ розраховує на плідну співпрацю.
Шмигаль нагадав Кассісу про регіональний підхід у відновленні та патронат над областями.
"Ми хочемо, щоб швейцарські компанії та Швейцарія брали активну участь у цьому. Важливим кроком тут стане візит делегації швейцарських підприємств до України наступного року, що відкриє нові можливості для співпраці та інвестицій", - додав глава українського уряду.
Ще однією темою переговорів став план перемоги президента Володимира Зеленського. Прем'єр подякував главі швейцарського МЗС за підтримку формули миру, щиру солідарність та надання гуманітарної допомоги.
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