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АНАЛІТИКА

Україна отримала від Канади майже 300 мільйонів доларів – Шмигаль

 

Україна отримала від Канади майже 300 млн дол фінансування на пільгових умовах.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кошти вже надійшли до державного бюджету. Дякую Канаді за незмінну солідарність. Від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів 5,4 млрд дол прямої бюджетної підтримки. Це важливий внесок у нашу стійкість", - написав Шмигаль.

За його словами, з цих коштів Україна фінансує найважливіші бюджетні видатки і таким чином виконує зобов'язання держави перед громадянами.

"Упевнений, що Канада й надалі буде поруч із Україною в нашій спільній боротьбі за свободу", - підсумував прем'єр.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Канада
 

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