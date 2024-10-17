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Світовий банк зберіг прогноз щодо зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:31 17.10.2024 |
Як і на початку цього року, Світовий банк (СБ) очікує, що за підсумками 2024-го українська економіка зросте на 3,2%.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі банку.
Згідно з прогнозом Світового банку, зростання ВВП України за підсумками 2025 року становитиме 2%, а вже у 2026 році - 7%.
У СБ пояснюють, що ймовірне сповільнення зростання економіки в Україні наступного року буде спричинене значними збитками від вторгнення Росії та значними перебоями з електроенергією.
«Країни регіону Європи та Центральної Азії вміло пережили нещодавні потрясіння високої інфляції, наслідки вторгнення Росії в Україну та слабку експансію в Європейському Союзі, ключовому експортному ринку регіону», - заявила віцепрезидент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.
За її словами, для більшого зростання продуктивності праці в довгостроковій перспективі країнам цього регіону буде важливо істотно покращити якість як середньої, так і вищої освіти, що має ключове значення для зміцнення людського капіталу та креативності.
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