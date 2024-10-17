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Закупівлі ЗСУ з держбюджету у вересні зросли до 41 млрд грн, виплати військовим - до 83,7 млрд грн - Мінфін
13:37 17.10.2024 |
Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту у вересні збільшилися до 41,0 млрд грн (16,4% усіх видатків) із 35,9 млрд грн (12,5%) у серпні.
Як повідомило Міністерство фінансів України в середу з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у вересні зросли до рівня попереднього місяця - до 83,7 млрд грн із 82,3 млрд грн і становили в загальній структурі видатків 33,6% проти 28,8% у серпні.
Загалом видатки на оплату праці з нарахуваннями у вересні збільшилися до 111,2 млрд грн, або 44,6% усіх видатків, тоді як у серпні - 109,6 млрд грн, або 38,3%.
Водночас усі видатки загального фонду держбюджету у вересні знизилися до 249,4 млрд грн із 286,2 млрд грн у серпні та 264,3 млрд грн у липні.
За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в дев'ятий місяць цього року впало до 35,2 млрд грн (14,1% від усіх видатків) із 48,2 млрд грн (16,8%) у серпні. Зокрема 22,2 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду (у серпні - 23,7 млрд грн).
Із решти видатків 4,9% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 12,3 млрд грн (у серпні - 13,9 млрд грн), а ще 6,2%, або 15,5 млрд грн, - на трансферти місцевим бюджетам (у серпні - 10,5 млрд грн).
Обслуговування держборгу у вересні скоротилося до 13,4 млрд грн із 49,2 млрд грн у серпні та 22,1 млрд грн у липні.
Видатки на Фонд підприємництва минулого місяця залишилися на рівні 2 млрд грн.
Як повідомлялося, у вересні 2024 року надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 122,9 млрд грн після спричиненого надходженням зовнішньої допомоги стрибка до 387,4 млрд грн у серпні, майже повернувшись на рівень липня - 118,2 млрд грн.
Загалом доходи державного бюджету України за дев'ять місяців 2024 року становили 2 трлн 167,2 млрд грн, зокрема до загального фонду - 1 трлн 542,0 млрд грн, тоді як касові видатки - відповідно 2 трлн 973,7 млрд грн і 2 трлн 342,5 млрд грн.
Згідно з оперативними даними Мінфіну, до дев'яти місяців минулого року видатки збільшилися на 5,4%, або на 151,9 млрд грн, тоді як доходи - на 7,6%, або 153,7 млрд грн. За загальним фондом зростання видатків становило 10,7%, або 225,8 млрд грн, тоді як доходів - 21,0%, або 267,1 млрд грн.
Минулого року за дев'ять місяців до загального фонду надійшло 362,9 млрд грн грантової міжнародної допомоги, тоді як цього року - лише 268,3 млрд грн.
Верховна Рада в середині вересня збільшила доходи держбюджету-2024 на 143,0 млрд грн - до 1 трлн 911,5 млрд грн (без урахування грантів), видатки - на 427,6 млрд грн, до 3 трлн 736,6 млрд грн, граничний дефіцит - на 274,6 млрд грн, до 1 трлн 846,1 млрд грн.
За загальним фондом зростання доходів держбюджету-2024 становило 154,2 млрд грн - до 1 трлн 750,8 млрд грн (без урахування грантів), видатків - 438,8 млрд грн, до 3 трлн 547,0 млрд грн, граничного дефіциту - 274,6 млрд грн, до 1 трлн 783,7 млрд грн.
Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.
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