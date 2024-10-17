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АНАЛІТИКА

За місяць держбюджет отримав ₴13,4 мільярда від акцизного податку

09:50 17.10.2024 |

Економіка

 

У вересні до загального фонду державного бюджету надійшло 13,4 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених товарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.

"У вересні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 13,4 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що це становить 101,7% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України, та на 0,36 млрд грн, або на 2,7% перевищує надходження вересня минулого року.

За даними ДПС, виконання показників досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів - на 1,1 млрд грн (111,8% від завдання) та електроенергії - на 0,14 млрд грн (125% від завдання).

Як повідомляв Укрінформ, у січні - вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1 542 млрд грн. Найбільші надходження забезпечили 342,3 млрд грн ПДВ з імпортованих товарів, 197,6 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів та 150,9 млрд грн акцизного податку.
 

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