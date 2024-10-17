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Україна збільшила видатки загального фонду держбюджету на 10,7% - на що спрямовані кошти
09:46 17.10.2024 |
Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень - вересень 2024 року становить 2,3 трлн грн, що на 10,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби.
"За січень - вересень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,3 трлн грн, що на 225,8 млрд грн, або на 10,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у вересні було витрачено 249,4 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.
Найбільші суми видатків за дев'ять місяців 2024 року спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 928,8 млрд грн, або 39,6% від загального обсягу видатків (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 48,3 млрд грн, або на 5,5%). З них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 703,9 млрд грн.
На соціальне забезпечення витрачено 411,8 млрд грн, або 17,6% від загального обсягу видатків. З них 204,5 млрд грн становить трансферт Пенсійному фонду.
На оплату використання товарів і послуг спрямовано 363,9 млрд грн (15,5% від загального обсягу видатків). З них 195,3 млрд грн - для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань і 115,2 млрд грн -Національній службі здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
На субсидії та поточні трансферти підприємствам витрачено 224,6 млрд грн (9,6% від загального обсягу видатків). З них 191,3 млрд грн спрямовано на придбання товарів для потреб ЗСУ, а 17 млрд грн - на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.
На обслуговування державного боргу витрачено 217,5 млрд грн, або 9,3% від загального обсягу видатків.
Також 130,8 млрд грн спрямовано на трансферти місцевим бюджетам (5,6% від загального обсягу видатків).
Як повідомляв Укрінформ, за січень - серпень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 2,1 трлн грн, що на 10,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у серпні було витрачено 286,2 млрд грн.
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