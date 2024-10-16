Мінекономіки виділило 171 млн грн держпідтримки для індпарків «ВінІндастрі», «Біла Церква 2» та «Місто скла»

Міністерство економіки підписало накази про виділення 171,4 млн грн фінансування за держпрограмою стимулювання розвитку індустріальних парків (ІП) у рамках політики "Зроблено в Україні" двом ІП у Київській області та одному у Вінниці, повідомила перша віцепрем'єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко у середу.

"Фінансування отримають "Біла Церква 2" та "Місто скла" на Київщині, "ВінІндастрі" у Вінницькій області. Після завершення всіх процедур ці парки отримають 171,4 млн грн, які будуть спрямовані на модернізацію інфраструктури та розвиток виробничих потужностей", - написала вона у дописі на фейсбук-сторінці.

Згідно з інформацією на сайті міністерства, ІП "ВінІндастрі" хоче залучити від держави 79 млн грн для забезпечення під'їзних шляхів до території парку та будівництва дороги та нової лінії електропередач, що забезпечить стабільне електропостачання та створить необхідну логістичну інфраструктуру. Ініціатором проєкту є Вінницька міська адміністрація.

Для індустріального парку "Місто скла" (м. Березань, Київська обл.) виділено 26,3 млн грн на будівництво електромереж. Очікується, що це сприятиме залученню нових виробничих компаній та стимулюватиме економічний розвиток регіону. Ініціатором створення парку є ТОВ "Березаньскло".

Ініціатор створення парку "Біла Церква 2" (ТОВ "ЮДП Індастріал парк лімітед") отримає від держави 66,1 млн грн із необхідних 132,3 млн грн.

Двома тижнями раніше Мінекономіки ухвалило рішення виділити 79,8 млн грн для індустріального парку "Біла Церква 1".

Як повідомили у "ЮДП Індастріал парк лімітед" агентству "Інтерфакс-Україна", у двох чергах ІП "Біла Церква" коштами держбюджету буде профінансовано 50% вартості проєктів на будівництво мереж водопостачання та водовідведення та нового будівництва електричних мереж. Загальна сума інвестицій на реалізацію проєкту будівництва технічної інфраструктури та капітального ремонту дорожнього покриття становить 292 млн грн, з яких 146 млн грн держкоштів будуть спрямовані на ремонт дорожнього покриття та інших елементів благоустрою промислового майданчика на проспекті Незалежності 150-Б та 150-Г у місті Біла Церква.

У компанії наголосили, що однією з важливих умов надання співфінансування від держави є зобов'язання з боку ініціаторів створення індустріальних парків - компаній ТОВ "ІП "Біла Церква 1" та ТОВ "ІП "Біла Церква 2" ввести в експлуатацію будівлі виробничого призначення загальною площею понад 10000 кв. м. та залучити не менше чотирьох учасників індустріального парку протягом трьох років із моменту укладання договору. У разі невиконання цих вимог бюджетні кошти повертаються на рахунок Мінекономіки для подальшого їх перерахування до бюджету в установленому законодавством порядку.

Свириденко уточнила, що загалом уже підписано накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків по всій Україні.

Як повідомила міністр економіки, за підрахунками 1 га індустріального парку створює до 50 нових робочих місць, а кожен $1 держінвестицій в їхню інфраструктуру залучає $6 приватних інвестицій. "Тому розвиток індустріальних парків і, як наслідок, залучення інвестицій у реальний сектор - один із ключових елементів нашої стратегії", - констатувала вона.

Свириденко додала, що, окрім програми держпідтримки індустріальних парків, передбачили податкові та митні пільги для підприємств, які працюють на їхній території - звільнення від податку на прибуток протягом 10 років, ввезення виробничого обладнання без сплати імпортного мита та імпортних ПДВ.

Як повідомлялося, фінансування інфраструктурних проєктів є частиною держпрограми розвитку індустріальних парків в Україні, що передбачає надання до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури з огляду на інженерно-транспортні мережі та облаштування території. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% вартості проєктів, а для деокупованих територій - до 80%. Програма також враховує компенсацію до 50% вартості підключення до електромереж.

У держбюджеті на 2024 рік було вперше закладено мільярд гривень для стимулювання індустріальних парків. Партнерами Мінекономіки з реалізації програми стали державні Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк.