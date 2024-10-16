МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України 18 жовтня

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення щодо п'ятого перегляду програми EFF для України та виділення наступного траншу у п'ятницю, 18 жовтня.

Це підтвердили власному кореспонденту Укрінформу в середу у Фонді.

«Засідання щодо п'ятого перегляду заплановане на 18 жовтня», - зазначили у МВФ.

При цьому, як стало відомо, будуть розглянуті також інші питання, в тому числі запити щодо зміни умов по критеріях ефективності, зміни фаз доступу, перегляду гарантій фінансування.



