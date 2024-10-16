Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України 18 жовтня

16:45 16.10.2024 |

Економіка

 

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення щодо п'ятого перегляду програми EFF для України та виділення наступного траншу у п'ятницю, 18 жовтня.

Це підтвердили власному кореспонденту Укрінформу в середу у Фонді.

«Засідання щодо п'ятого перегляду заплановане на 18 жовтня», - зазначили у МВФ.

При цьому, як стало відомо, будуть розглянуті також інші питання, в тому числі запити щодо зміни умов по критеріях ефективності, зміни фаз доступу, перегляду гарантій фінансування.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2256
  0,0117
 0,03
EUR
 1
 44,9132
  0,0100
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7409  0,11 0,26 41,4900  0,02 0,04
EUR 44,7818  0,10 0,22 45,5036  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2400  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес