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Мінекономіки запровадило спецмита на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю
16:02 16.10.2024 |
Україна запроваджує попередні антидемпінгові заходи на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю.
Відповідне рішення Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі під головуванням першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко ухвалила 15 жовтня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"На засіданні було ухвалено рішення про застосування попередніх антидемпінгових заходів терміном на 4 місяці щодо імпорту в Україну радіаторів для опалення походженням з Туреччини та Китаю", - йдеться у повідомленні.
У Мінекономіки не уточнюють, які саме антидемпінгові заходи запроваджено.
Також Комісія ухвалила рішення про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китаю та Туреччини.
"Ці заходи допоможуть українським виробникам ефективніше конкурувати на внутрішньому ринку, оскільки спрямовані на захист від недобросовісної конкуренції", - пояснила Свириденко.
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