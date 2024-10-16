Фінансові новини
- |
- 16.10.24
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гральний бізнес за 9 місяців сплатив ₴13,5 мільярда податків - Гетманцев
11:41 16.10.2024 |
Організатори азартних ігор у січні-вересні 2024 року сплатили до бюджету 13,5 млрд грн податків, що удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року.
Про це у Телеграмі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Загалом за 9 місяців поточного року надходження від грального бізнесу склали 13,5 млрд гривень, що в 2 рази більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.
Зокрема у вересні, за інформацією депутата, надходження від грального бізнесу склали 1,8 млрд грн, що на 83,2% (+0,8 млрд грн) більше, як порівняти з вереснем 2023 року.
У складі надходжень 1,3 млрд грн займає податок на прибуток. Обсяги його сплати зросли в 2,6 рази, як порівняти з вереснем минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна хоче отримати запрошення в НАТО до кінця терміну Байдена – посол
|У Нацбанку обговорюють можливість проведення інтервенцій у євро
|Мішель запросив Зеленського представити план перемоги на саміті ЄС
|У G7 привітали призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Державні банки готові кредитувати громади на встановлення генерації - Міненерго
|Україна отримуватиме більше підтримки від ФAO в агросекторі
|Гральний бізнес за 9 місяців сплатив ₴13,5 мільярда податків - Гетманцев
|В Україні розширять програму безкоштовного навчання за ваучерами та підтримку безробітних
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.10.24
|Нафта стабілізується після різкого падіння, але невизначеність на Близькому Сході зберігається
Бізнес
|Google хоче зупинити відкриття Play Store для сторонніх магазинів через ризики безпеки Android
|Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2024 року
|AMD представила Ryzen AI Pro 300 — професійні чипи для ноутбуків з RDNA 3.5 та NPU 55 TOPS
|Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.
|Tesla показала Robovan – автономний фургон для перевезення 20 пасажирів або вантажу
|Intel анонсує процесори Core Ultra 200S та нову десктопну платформу LGA1851
|В США та Канаді Google Maps тепер дозволяє резервувати місце для паркування в додатку