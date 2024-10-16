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В Україні розширять програму безкоштовного навчання за ваучерами та підтримку безробітних
Уряд схвалив законопроєкт, спрямований на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці через професійне навчання. Цей законопроєкт надає право переселенцям працездатного віку та людям з інвалідністю отримувати ваучери на навчання навіть без вимоги наявності підходящої роботи. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабінет міністрів пропонує розширити програму ваучерів на безкоштовне навчання, зокрема, для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, незалежно від дати їх звільнення з військової служби.
Пропонується також надавати ваучери особам старше 35 років, а безробітні, які проходять професійне навчання за скеруванням центру зайнятості, зможуть отримувати допомогу під час підготовки.
Законопроєкт передбачає розширення соціальних послуг, включно з оцінюванням та визнанням результатів неформального чи інформального навчання для зареєстрованих безробітних із присвоєнням відповідних професійних кваліфікацій.
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