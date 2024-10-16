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АНАЛІТИКА

В Україні розширять програму безкоштовного навчання за ваучерами та підтримку безробітних

11:31 16.10.2024 |

Економіка, Україна

 

Уряд схвалив законопроєкт, спрямований на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці через професійне навчання. Цей законопроєкт надає право переселенцям працездатного віку та людям з інвалідністю отримувати ваучери на навчання навіть без вимоги наявності підходящої роботи. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів пропонує розширити програму ваучерів на безкоштовне навчання, зокрема, для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, незалежно від дати їх звільнення з військової служби.

Пропонується також надавати ваучери особам старше 35 років, а безробітні, які проходять професійне навчання за скеруванням центру зайнятості, зможуть отримувати допомогу під час підготовки.

Законопроєкт передбачає розширення соціальних послуг, включно з оцінюванням та визнанням результатів неформального чи інформального навчання для зареєстрованих безробітних із присвоєнням відповідних професійних кваліфікацій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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