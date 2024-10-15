Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 8 міс. зріс на 6,5% – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні
2024 року зросло на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до
$17,613 млрд із $16,532 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат) у вівторок.
Згідно її даними, експорт товарів з України за окреслений період
порівняно із січнем- серпнем 2023 року збільшився на 12% - до $27,578
млрд, імпорт - на 9,8%, до $45,191 млрд.
Держстат уточнив , що у серпні порівняно з липнем поточного року
сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 10,5% - до $3,267
млрд, тоді як імпорту виріс на 3,8%, до $5,977 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у серпні-2024 було
від’ємним і становило $2,710 млрд, у попередньому місяці воно також було
від’ємним – $2,110 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за вісім місяців 2024 року становив 0,61 (у січні-серпні 2023 року - 0,60).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися із партнерами із 226 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-серпні 2024 р.
| Товарні позиції
| Експорт , млн $
| Експорт, січень-серпень 2024 до січня-серпня 2023 рр., %
| Імпорт , млн $
| Імпорт, січень-серпень 2024 до січня-серпня 2023 рр, %
| Загалом
| 27577,8
| 112
| 45191,2
| 109,8
| Тварини , продукти тварини походження
| 1067,6
| 115,4
| 905,4
| 107,7
| Продукти рослинного походження
| 8862,6
| 110,6
| 1462,9
| 99,5
| - зернові культури
| 6572,6
| 107,4
| 77,8
| 83,4
| Жири тваринного та рослинного походження
| 3777,7
| 99,7
| 171
| 109,5
| Готові харчові продукти
| 2398,6
| 121,6
| 2254,1
| 110,5
| Мінеральні продукти
| 2439,2
| 149,1
| 6207,5
| 85,5
| Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки
| 127,7
| 42,9
| 6028,8
| 85,1
| Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема:
| 645
| 111,2
| 5350
| 105,6
| Фармацевтична продукція
| 196,1
| 117,3
| 1552
| 113,4
| Добрива
| 7,4
| 53,9
| 845,6
| 85,8
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 238,6
| 111,1
| 2567
| 105
| Шкіряне сировина
| 70,8
| 122,1
| 174,9
| 103,6
| Деревина та вироби з неї
| 979,9
| 91,3
| 147,4
| 110,4
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
| 156,4
| 96,1
| 604,6
| 112,9
| Текстильні матеріали та вироби
| 418,1
| 162,4
| 1559,4
| 99
| Взуття
| 99,8
| 194,3
| 322,7
| 99,1
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 218,3
| 107,1
| 479,7
| 108,3
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 37,4
| 392,7
| 46,9
| 64
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 2989,8
| 109,8
| 2602,5
| 123,8
| - чорні метали
| 2066,8
| 113,3
| 1016,9
| 118,7
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 2037,9
| 105,8
| 9046,3
| 126,9
| Реактори ядерні, котли, машини
| 546,6
| 83,7
| 4267,9
| 130,2
| Електричні машини
| 1491,4
| 117,2
| 4778,4
| 124,1
| Засоби наземного транспорту апарати, плавзасоби
| 272,9
| 117,7
| 5928,8
| 125
| Засоби наземного транспорту, окрім залізничних
| 60,7
| 84,9
| 4994
| 115,5
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 64
| 93,4
| 1087,9
| 130,5
| Різні промтовари
| 700,9
| 107,4
| 655,3
| 116,7
| Товари мистецтва
| 12
| 1559,9
| 20,3
| 5119,5
| Товари, придбані в портах
| 0,4
| 108,9
| 22,2
| 89,7
*
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій , на яких точилися (точаться) бойові дії
.
Дані: Держстат України.