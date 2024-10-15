Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 8 міс. зріс на 6,5% – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2024 року зросло на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $17,613 млрд із $16,532 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Згідно її даними, експорт товарів з України за окреслений період порівняно із січнем- серпнем 2023 року збільшився на 12% - до $27,578 млрд, імпорт - на 9,8%, до $45,191 млрд.

Держстат уточнив , що у серпні порівняно з липнем​ поточного року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 10,5% - до $3,267 млрд, тоді як імпорту виріс на 3,8%, до $5,977 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у серпні-2024 було від’ємним і становило $2,710 млрд, у попередньому місяці воно також було від’ємним – $2,110 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за вісім місяців 2024 року становив 0,61 (у січні-серпні 2023 року - 0,60).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися із партнерами із 226 країн світу.



Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-серпні 2024 р.

Товарні позиції Експорт , млн $ Експорт, січень-серпень 2024 до січня-серпня 2023 рр., % Імпорт , млн $ Імпорт, січень-серпень 2024 до січня-серпня 2023 рр, % Загалом 27577,8 112 45191,2 109,8 Тварини , продукти тварини походження 1067,6 115,4 905,4 107,7 Продукти рослинного походження 8862,6 110,6 1462,9 99,5 - зернові культури 6572,6 107,4 77,8 83,4 Жири тваринного та рослинного походження 3777,7 99,7 171 109,5 Готові харчові продукти 2398,6 121,6 2254,1 110,5 Мінеральні продукти 2439,2 149,1 6207,5 85,5 Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки 127,7 42,9 6028,8 85,1 Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: 645 111,2 5350 105,6 Фармацевтична продукція 196,1 117,3 1552 113,4 Добрива 7,4 53,9 845,6 85,8 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 238,6 111,1 2567 105 Шкіряне сировина 70,8 122,1 174,9 103,6 Деревина та вироби з неї 979,9 91,3 147,4 110,4 Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 156,4 96,1 604,6 112,9 Текстильні матеріали та вироби 418,1 162,4 1559,4 99 Взуття 99,8 194,3 322,7 99,1 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 218,3 107,1 479,7 108,3 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 37,4 392,7 46,9 64 Недорогоцінні метали та вироби з них 2989,8 109,8 2602,5 123,8 - чорні метали 2066,8 113,3 1016,9 118,7 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 2037,9 105,8 9046,3 126,9 Реактори ядерні, котли, машини 546,6 83,7 4267,9 130,2 Електричні машини 1491,4 117,2 4778,4 124,1 Засоби наземного транспорту​​ апарати, плавзасоби 272,9 117,7 5928,8 125 Засоби наземного транспорту, окрім залізничних 60,7 84,9 4994 115,5 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 64 93,4 1087,9 130,5 Різні промтовари 700,9 107,4 655,3 116,7 Товари мистецтва 12 1559,9 20,3 5119,5 Товари, придбані в портах 0,4 108,9 22,2 89,7

* Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій , на яких точилися (точаться) бойові дії .

Дані: Держстат України.