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АНАЛІТИКА

Із бюджету на 2025 рік прибрали повернення дорожнього фонду – нардеп

 

На робочій групі з бюджету на 2025 рік підтримали правку про скасування повернення дорожнього фонду.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Зараз на робочій групі по бюджету підтримали правку Підласи-Забуранної про вилучення з Бюджету-2025 повернення дорожнього фонду", - написав він.

За словами Железняка, таким чином всі гроші з акцизу на пальне підуть на армію.
За матеріалами: Економічна правда
 

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