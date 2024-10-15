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АНАЛІТИКА

Національний кешбек: у «Дії» з'явився сканер штрихкодів, щоб перевіряти товари на участь у програмі

14:35 15.10.2024 |

Економіка, Україна

 

Користувачі тепер можуть перевірити в "Дії", чи входить той чи інший товар до програми Національний кешбек. Для цього запустили новий інструмент - сканер штрихкодів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

Завдяки сканеру українці зможуть дізнатися, чи отримуватимуть вони кешбек за обрані товари.

"Просто відкриваєте "Дію", наводите сканер на штрихкод і дізнаєтесь, чи підпадає він під програму. Якщо так - отримаєте кешбек, якщо ні - "Дія" сповістить про це. А далі рішення за вами - обрати цей товар чи інший", - зазначив Михайло Федоров.

Він додав, що бета-тестування Нацкешбеку триває вже понад місяць. Протягом цього часу команда не лише збирає фідбек і дивиться, як працює сервіс, а й додає нову функціональність.

"Щоб вам було ще зручніше користуватися сервісом і підтримувати українських продавців та виробників", - зауважив віцепрем'єр.

Раніше повідомлялося, що за місяць бета-тесту програми Національний кешбек українцям нараховано 42 млн грн.
За матеріалами: mezha.media
 

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