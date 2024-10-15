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АНАЛІТИКА

Тіньова економіка коштує бюджету 420 мільярдів – Гетманцев

13:21 15.10.2024 |

Економіка

 

В Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. Після проробленої роботи може бути десь 420-430 млрд грн.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60-70%", - зазначив Гетманцев.

За його словами, якщо порівняти надходження від ПДВ за 8 місяців 2021 року з надходженнями за аналогічний період 2024 року, то вони зросли на 73%. Це значно перевищує інфляцію, а з урахуванням падіння економіки - це абсолютно нормальні цифри.

"На 14,2% у нас збільшилася податкова ефективність - це показник, який дозволяє нам розрахувати, скільки на обсяг оподатковуваних операцій сплачується сума ПДВ. Для алкоголю податкова ефективність у 2021 році становила 5,1%, а на сьогодні - 7%. В абсолютних цифрах - це "плюс" 1,2 мільярда за 8 місяців року. Виторг легальних алкогольних напоїв зріс на 28%", - розповів депутат.

Він також зауважив, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який встановлює гарантоване податкове зобов'язання для спиртових заводів, виходячи з їхньої потужності, а не з того, скільки вони спирту виробляють.

"З пального ми маємо плюс 5,1 мільярда гривень або плюс 45% порівняно з 2023 роком. З грального бізнесу надходження у 2021 році становили 204 мільйони, у 2022 році - 730,9 мільйона, за 8 місяців 2023 року - 5,6 мільярда, а за 8 місяців 2024 року - 11,7 мільярда. Зараз уже 13,5 мільярда. Це яскраво демонструє, скільки "тінь" коштує державі", - зазначив Гетманцев.

За його даними, виторги по РРО у ювелірному бізнесі в Україні зросли на 67,8% у серпні 2024 року до січня 2024 року.

"Дуже показова цифра - вендингові машини - плюс 350%. Вони повністю були в тіні. Однак тінь - це не тільки тіньовий бізнес, але й чиновники, правоохоронці, які харчуються цією тінню. Це кланова система, яка формувалася 30 років, яка керувала державою", - розповів Гетманцев.

Він також навів ще одні дані - по виторгу електроніки.

"По електроніці - плюс 34% від початку року і 157,7% зростання надходжень ПДВ (рік до року). Ми робили заслуховування на комітеті, і до нас прийшли мережі "Ябко", "Яблуко" та інші. І вони цілком серйозно сказали: "Дивіться, раніше ринок працював так. Нам потрібна дорожня карта від держави, як вийти з цього". Вони впевнені, що вони все правильно роблять, але їм треба якісь перехідні періоди, щоб працювати "в білу". І це на третьому році війни", - зазначив Гетманцев.

За матеріалами: Економічна правда
 

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