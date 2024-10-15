Кабмін розширить програму державних грантів на розвиток переробки, – Свириденко

Кабінет Міністрів спростить умови участі підприємців у державній програмі грантів на розвиток переробних підприємств.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба імінстерства.

"У цьому році ми дозволили користуватися грантами виробникам дронів. Наступний крок - прибрати бар'єри з погляду кількості робочих місць, які треба створити. Плануємо зменшити число до 5 робочих місць, аби до програми доєднувалося більше учасників, при цьому надходження в бюджет від податків були незмінними. В тому числі плануємо дати доступ до програми підприємцям, які прагнуть розвивати автоматизацію виробництва. Рішення очікуємо ухвалити до кінця поточного місяця", - розповіла Свириденко.

Вона нагадала, що від часу запуску програми у липні 2022 року ухвалено вже понад 1000 позитивних рішень про надання грантів на переробку на загальну суму понад 5 млрд грн.

"779 переробників вже отримали 3,9 млрд грн грантових коштів", - зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, у травні Кабмін дозволив підприємствам, що виробляють дрони, претендувати на отримання грантів від держави у розмірі 80% вартості проєкту.

Для інших учасників програми гранти на розвиток переробної промисловості надаються на умовах співфінансування 50% на 50% з заявником, витратити їх можна на обладнання. Якщо підприємство розташоване на деокупованих територіях, чи територіях де були, або можливі бойові дії 80% вартості проєкту компенсує держава, а кошти грантоотримувача мають становити 20%.